موجة حر شديدة تقطع الكهرباء عن عدة أماكن في العاصمة الأرجنتينية

تسببت موجة حر شديدة في الأرجنتين في انقطاع الكهرباء عن عدة أماكن في العاصمة بوينس آيريس.

ووصل عدد الأشخاص الذين انقطعت عنهم الكهرباء في بوينس آيريس وضواحيها اليوم الثلاثاء إلى نحو 700 ألف شخص.

وذكرت تقارير إعلامية أن سبب انقطاع الكهرباء كان اندلاع حريق في أحد خطوط الكهرباء خارج بوينس آيريس.

كانت الشركات المشغلة للشبكات سجلت في وقت سابق مستويات عالية من الطلب على الكهرباء حيث قام العديد من الناس بتشغيل أجهزة التكييف بسبب الحرارة.

يذكر أن درجة الحرارة التي تم تسجيلها في العاصمة الأرجنتينية بلغت 39 درجة عند الظهر، ومن المنتظر أن تستمر موجة الحر بدرجات حرارة لا تقل عن 35 درجة حتى يوم الأحد المقبل.