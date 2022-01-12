بروتوكول تعاون بين مؤسسة «بهية» و«الاتحاد المصري لتمويل المشروعات»

شهد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها أمس الثلاثاء، أنها والبنك المركزي المصري أطلقا إعلانا مشتركا صباح اليوم من القرية الذكية يدعو جهات التمويل المتعددة، وبصفة خاصة التي تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والخاضعة لإشراف ورقابة كل منهما، إلى اتباع مُبادرة "التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء".

وقالت الهيئة إن هذه المبادرة، التي يتبناها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف للارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة في نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية، وذلك بمساندة من وزارة التعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



ويهدف البروتوكول إلى استدامة المساهمة المجتمعية التي يقدمها أعضاء الاتحاد لمؤسسة بهية لرفع الوعي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتيسير إجرائه في محافظات مصر المختلفة،