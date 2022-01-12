السعودية تخطط لبناء خطوط سكك حديدية بطول 14 ألف كيلومتر

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تخطط لبناء خطوط سكك حديدية داخلية تصل إلى حوالي 14 ألف كيلومتر.

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال مؤتمر "مستقبل المعادن"، الذي عقد في الرياض اليوم الأربعاء، أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ستتحول قريبا لمنطقة اقتصادية خاصة، إضافة إلى أن المملكة ستمد 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد ‎مما يعزز البنية التحتية.

وأضاف الفالح أنه تم تطبيق 80% من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار في المملكة، مؤكدا أن الأنظمة التشريعية ستكون الأفضل بعد إتمامها.

وأشار إلى تنفيذ عدد من القوانين المختلفة منها قوانين الإفلاس وأخرى متعلقة بالمالية، موضحا أن الوزارة عملت على صياغة قانون الاستثمار، ليكون المؤهل للاستثمار المحلي والأجنبي حيث ستكون عليه تحديثات قريبا.

وتابع أن النظام القضائي قد يشهد العديد من الإصلاحات المتعلقة بالمحاكم التجارية والمحاكم المالية التي هي قيد الدراسة، حيث ستكون جزء من النظم التشريعية، موضحا البدء بتأسيس مراكز التحكيم التجارية لدعم بيئة الاستثمار.

وتستضيف السعودية، اليوم، الدورة الأولى لمؤتمر التعدين الدولي بالرياض، حيث يناقش واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم، بمشاركة ألف شخصية من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين.