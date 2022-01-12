مسؤول إيراني: طهران وموسكو تعتزمان بحث إبرام معاهدة نقدية ثنائية

أعلن نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية الروسية المشتركة كامبيز ميركريمي أن أحد أهداف زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المرتقبة إلى موسكو هو البحث في تطوير العلاقات التجارية ودراسة إبرام معاهدة نقدية ثنائية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الأربعاء عن ميركريمي القول: "زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا مهمة جدا لأن إجراء محادثات على هذا المستوى يمكن أن يكون مؤثرا في التقدم بأهداف البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية".

ولفت إلى أن توحيد سعر صرف العملة الأجنبية وإزالة العقبات البنكية القائمة من أهم الإجراءات التي يمكنها تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وحول المعاملات النقدية بين البلدين، قال: "رغم أن الاتفاقيات التجارية توقع على أساس الدولار أو اليورو، فإن التعامل يجري بالعملة الوطنية للبلدين في الكثير من الحالات".

وأشار إلى أنه "نظرا لتذبذبات سعر العملتين الوطنيتين الإيرانية والروسية فإن إبرام معاهدة نقدية بحاجة إلى تأسيس صندوق لتغطية المخاطر التجارية".

ومن المرتقب أن يقوم رئيسي قريبا بزيارة إلى روسيا، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لها.