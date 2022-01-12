انتشال الضحية السابعة في حادث معدية منشأة القناطر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة السابعة في حادث غرق سيارة من أعلى معدية بمنشأة القناطر تربط بين محافظتي الجيزة والمنوفية.

ووصل عدد الجثامين التي تم انتشالها إلى 7 جثامين، وهم: ندى أحمد، ودعاء نبيل عبد الرسول، وهاجر عبد الصمد، ومحمد صبري، وزياد أحمد حسن، وزينب عبد العزيز، وسعيد الطناني.

وتكثف قوات الإنقاذ من جهودها لانتشال الجثة الأخيرة من مياه النيل، وسط تواجد الأهالي علي ضفاف نهر النيل.

وينتمي الضحايا الي قرية عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا بمركز أشمون في محافظة المنوفية، حيث كانت السيارة تقل نحو 23 من أبناء القرية خرجوا للعمل في مزرعة الدواجن.

وفوجئ الأهالي بسقوط سيارة ربع نقل أثناء تواجدها على معدية سقطت داخل فرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاها للبر الآخر باتجاه المنوفية.

حيث كانت تقل السيارة عمالة من قرية بالمنوفية للعمل في محافظة الجيزة حيث كانت تمر السيارة اعلي معدية من قرية القطا إلى البر الثاني عزبة الرمل بأشمون في محافظة المنوفية.