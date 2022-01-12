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فاوتشي: تحديد أجسام مضادة يمكنها القضاء على متحورات كورونا

وكالات:
نشر في: الأربعاء 12 يناير 2022 - 1:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يناير 2022 - 1:09 م

قال خبير الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، في تصريحات، الثلاثاء، إنه تم "تحديد أجسام مضادة قادرة على القضاء على المتحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد".

وأضاف: "نأمل في تطوير لقاح جديد باستخدام الأجسام المضادة، التي نجحنا في تحديدها وهي قادرة على القضاء على متحورات كورونا".

وتابع أن متحور "أوميكرون" لم ينجح في التغلب على المكونات الأساسية للقاحات المضادة للفيروس، مشيرا إلى أن الجرعات المعززة من اللقاحات تلعب دورا أساسيا في الحماية من أعراض هذا المتحور.

وقال: "الجرعة المعززة للقاحات ضرورية في مواجهة التفشي الكبير لمتحور أوميكرون"، وفقاً لقناة "الحرة" الأمريكية.

ودعت اللجنة الاستشارية الفنية حول كورونا في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.

وينتشر متحور "أوميكرون" بسرعة كبيرة في العديد من دول العالم.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن خبراء، إنه يخفض على ما يبدو مناعة الأجسام المضادة للفيروس ليؤدي إلى إصابة عدد أكبر من الملقحين وتجدد إصابة أشخاص سبق لهم أن أصيبوا بالفيروس.

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