أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بأن وزارة المالية الأمريكية فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركة "بارسيك" الروسية لعلاقتها بكوريا الشمالية.

ونقلت "سبوتنيك" أن الجانب الأمريكي أضاف شركة "بارسيك" المسجلة في موسكو، وكذلك على المواطن الروسي رومان ألار، إلى قائمة عقوبات مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية.

وأشارت إلى أنه تمت إضافة 4 مواطنين صينيين واثنين من مواطني كوريا الشمالية يعيشون في موسكو وفلاديفوستوك إلى القائمة نفسها، وذلك في إطار سياسة العقوبات ضد كوريا الشمالية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، نقلا عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي سيقدمون اليوم حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، والتي يمكن وضعها موضع التنفيذ في حالة حدوث تصعيد حول أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه العقوبات قد تطال كبار العسكريين والمسؤولين الروس، وكذلك ستؤثر على البنوك الروسية وعلاقة روسيا بنظام "سويفت" الدولي.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله "إن البيت الأبيض يؤيد مشروع قانون العقوبات ضد روسيا، الذي اقترحه الديمقراطيون الأمريكيون".