متعب منتقدا كيروش: «يرى كل الأمور عكس ما يراها أي شخص طبيعي»

وجه عماد متعب، مهاجم منتخب مصر السابق، وعضو رابطة الأندية المحترفة، النقد للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، بعد خسارة الفراعنة أمام نيجيريا أمس، مؤكدًا أنه السبب الرئيسي في خسارة المنتخب في كأس الأمم.

وخسر منتخب مصر من نيجيريا بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال متعب، في تصريحاته عبر قناة "المحور": "المدير الفني كارلوس كيروش السبب الرئيسي في هزيمة منتخب مصر، بدأ المباراة بشكل خاطئ، كنا نفقد الكرة في 3 ثوان، ونحصل على وقت كبير للغاية من أجل استخلاص الكرة، وكنا نعتمد على الكرات الطولية فقط".

وأضاف: "كان لابد من انضمام أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي لقائمة منتخب مصر، حتى لو كان مستواه البدني ليس في أفضل أحواله، ولكن خبراته تؤهله لأن يكون متواجدًا، والمباراة كانت في حاجة إليه، خاصة أنه يتميز باللعب في أكثر من مركز، وخاصة بعد إصابة أكرم توفيق".

وتابع: "لم يكن هناك أي ضغط من لاعبي منتخب مصر على نيجيريا، شاهدنا في كرة الهدف اللاعب استلم الكرة بسهولة وبأريحية ثم سدد وسجل دون أي ضغط".

وأكمل: "كيروش يرى كل الأمور عكس ما نراها جميعًا وعكس ما يراها أي شخص طبيعي، كيف يتم الدفع بمحمد صلاح رأس حربة؟ وكيف يتم الدفع بمصطفى محمد في مركز الجناح؟ لماذا هذا التوظيف الخاطئ؟".

واختتم: "إذا كنت تريد الدفع بـ تريزيجيه كان لابد من إشراكه كجناح هجومي والدفع بـ أحمد السيد زيزو في وسط الملعب، الجيل الحالي لمنتخب مصر يفتقد للانسجام، عكس جيل 2010".