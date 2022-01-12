الكشف على ١٧٣ طفلا خلال قافلة سلامة قلبك ضمن حياة كريمة في زفتى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذ قافلة مبادرة "سلامة قلبك" بقرية سنباط مركز زفتى، وذلك ضمن القوافل المجانية المتنوعة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمشاركة إحدى المؤسسات الخيرية؛ وتهدف القافلة للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب والاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، مثل جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب، وجهاز الإيكو.

وخلال القافلة، تم الكشف على ١٧٣ حالة من الأطفال، حيث تم رصد ٤ حالات روماتيزم القلب و٣ حالات عيوب خلقية بالقلب، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة، والتي تتبنى علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.

وأشار الدكتور علاء الغمراوي مشرف القافلة، إلى عقد ندوة توعوية للمدرسين والتلاميذ عن الوقاية من أمراض القلب خاصةً وقاية الأم الحامل لإنجاب طفل سليم القلب معافى من العيوب الخلقية، وكذلك التوعية للوقاية من روماتيزم القلب.

وأشاد محافظ الغربية، بتلك الندوات التوعوية التي تُعْقَد على هامش القوافل والتي تقوم بتثقيف الطلاب والمعلمين صحيا مما يعمل على تعزيز الوعي بالسلوكيات الإيجابية الصحية وتجنب العادات الغير صحية وتشجع المواطنين على الاهتمام بتحسين وتعزيز صحتهم.