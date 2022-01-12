البنك الأهلي السعودي يعلن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي

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أعلن "البنك الأهلي السعودي"، عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأوضح البنك، في بيان له على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق. وذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.

وكان البنك أعلن عزمه إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 15 نوفمبر 2021 عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.

وقال البنك إنه قام بتعيين كلا من شركة سيتي جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.

وأوضح البنك أن الهدف من الطرح هو تلبية أغراض البنك التجارية العامة وأهدافه المالية والاستراتيجية.