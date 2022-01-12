حسام حسن: نمتلك أفضل لاعب في العالم ولم نقدم أداء يليق بتاريخنا أمام نيجيريا

صرح حسام حسن، نجم مصر السابق والمدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بأن أداء منتخب مصر أمام نيجيريا لا يليق بتاريخ الفراعنة، وغير مقبول في الشارع المصري.

وكان المنتخب المصري، تلقى الهزيمة من نيجيريا، بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "قدمنا مباراة ضعيفة، لا تليق باسم مصر وتاريخها، والأداء لا يليق بمنتخب متواجد فيه أفضل لاعبين في مصر، والشكل الذي ظهرنا به أمام نيجيريا غير مقبول للشارع المصري، كان من الممكن أن نكون أفضل من ذلك لأننا نمتلك الإمكانيات".

وتابع: "تواجد محمد صلاح يزيد منتخب مصر قوة، ولكن الأداء كان سيئًا جدًا، الأخطاء بدأت من قبل المباراة، كيروش لم يحضر لمواجهة نيجيريا بشكل جيد".

وأضاف: "كيروش لم يحضر للمباراة ولم يستعد بشكل جيد وهو متواجد في مكان كبير مثل منتخب مصر، من المؤكد أن هناك شيئًا خاطئًا".

وشدد: "على كيروش أن يصحح أخطائه في الفترة المقبلة، التغيير الوحيد في الذي قام به الذي كان إيجابي هو دخول أحمد سيد زيزو، أفضل لاعب محلي في مصر الموسم الحالي والماضي".

وأردف: "الحالة الإيجابية في المباراة هو زيزو، ورمضان صبحي لم يكن مؤثر بعد نزوله".

واختتم: "محمد صلاح قال في المؤتمر الصحفي أن منتخب مصر غير مرشح وهذا خطأ كبير جدًا، مصر تمتلك منتخب كبير وأفضل لاعب في العالم".