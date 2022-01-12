الاتحاد يستهل مشواره بكأس الرابطة بثنائية أمام بيراميدز

استهل فريق الاتحاد السكندري مشوار بطولة كاس الرابطة بفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي اقيم على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى.

وافتتح أحمد عادل ميسي التسجيل في الدقيقة 17 للاتحاد، فيما ضاعف محمود صابر النتيجة عند الدقيقة 46، وضاعف فريق الاتحاد النتيجة عند الدقيقة 59 عن طريق أجوستينو مابولولو، فيما قلص محمود صابر النتيجة في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة عودة حسام عاشور إلى الملاعب بعد غياب دام إلى 8 أشهر منذ إصابته يوم 21 مايو الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وبهذه النتيجة، يتقاسم الاتحاد صدارة المجموعة الأولى مع فريق مصر للمقاصة وفيوتشر برصيد 3 نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد أمام المصري مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة، بينما بيراميدز يحل ضيفا على فريق فيوتشر في نفس الجولة يوم الأحد.