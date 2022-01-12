غلق مركزين للدروس الخصوصية وإزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ

نظم مجلس مدينة كفر الشيخ، عددا من الحملات، أسفرت عن إزالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 50 مترا، ورفع الإشغالات من عدد من أحياء مدينة كفر الشيخ، إضافة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة بطريق صبري القاضي، وغلق وتشميع مركزين للدروس الخاصة بقرية لحمراء، وبإشراف المهندسة عايدة ماضي السكرتير العام المساعد، وقائم بعمل رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتابعت عايدة ماضي، العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة، والتيسيرات المقدمة للمواطنين، موجهة باستمرار أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة أولاً بأول، ومتابعة أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها عدد من أحياء غرب وشرق العاصمة.

وبدوره، وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باستمرار أعمال النظافة اليومية ورفع الإشغالات تيسيرا على المواطنين، واستمرار صيانة خطوط الصرف، وصفايات الأمطار، واستمرار أعمال الرصف.