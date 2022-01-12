يبدأ المخرج محمد سلامة منتصف شهر يناير الجاري تصوير مسلسله الجديد "راجعين يا هوا"، المأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.



وقال سلامة، في تصريحات صحفية، إن المسلسل يضم نخبة كبيرة من النجوم، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يقدم عملا يليق باسم الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.



وأوضح أن العمل بطولة كل من: خالد النبوي، ونور اللبنانية، ووفاء عامر، وأنوشكا، وأحمد بدير، وهدى المفتي، وإسلام إبراهيم، وإسلام جمال، وطارق عبدالعزيز، وسلمى أبو ضيف، وطه الدسوقي، وتميم عبده، وصفاء الطوخي.



وأضاف أنه يشارك في العمل عدد من الوجوه الشابة، أبرزهم: سالي حماد، ونانسي هلال، وريهام الشنواني.



وكانت آخر أعمال المخرج محمد سلامة مسلسل "موسى"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وقام ببطولته محمد رمضان، وهبة مجدي، وصبري فواز، وسمية الخشاب، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإنتاج شركة سينرجي.