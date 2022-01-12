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وقع الاتحاد الأفريقي للدراجات برئاسة وجيه عزام بروتوكول إسناد تنظيم بطولة أفريقيا لدراجات الطريق 2022 إلى دولة بوركينا فاسو، والتي حصلت رسميًا على استضافة البطولة المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل.

حضر توقيع البروتوكول وعقد تنظيم البطولة إيسوفو سهادوجو نائب وزير الرياضة بدولة بوركينا فاسو، والذي وقع عقد استضافة البطولة مع الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي، وحضر توقيع العقد مسئولو اتحاد الدراجات ببوركينا فاسو، وحرصوا علي زيارة المنشاءات الرياضية المصرية خلال فترة تواجدهم بالقاهرة.

وأعرب نائب وزير الرياضية البوركيني عن سعادته وإعجابه بالطفرة الرياضية التي شهدتها رياضة الدراجات في مصر، والتي توجت بتنظيم مصر بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار 2021 بنجاح شهد له الجميع.

وقام نائب وزير الرياضة بدولة بوركينا فاسو بزيارة مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة اليوم، وأعلن عن تخطيط بلاده الي امتلاك صرح رياضي دولي بهذا الحجم، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لإنشاء مضمار مماثل له في بوركينا فاسو.

وأكد وجيه عزام أن الاتحاد الأفريقي للدراجات حريص نجاح بطولة الطريق المقرر إقامتها في بوركينا فاسو، مشيدًا بحرص مسئولي الحكومة البوركينية على استضافة البطولة ودعمها لتحقيق النجاح المأمول.

وأعرب وجيه عزام عن اعتزازه وفخره بالإنجازات الرياضية التي حققتها رياضة الدراجات في مصر خلال الفترة الأخيرة، كما أشاد بالمنشآت الرياضية التي أقامتها الدولة المصرية والتي تحظى بإشادة والمسئولين الأفارقة ومسئولي الاتحاد الدولي للدراجات خلال زياراتهم إلى مصر.