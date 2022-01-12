رئيس وزراء بريطانيا يعتذر بشأن حفل شراب أقيم أثناء الإغلاق

اعتذر رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عن حضور ما وصفه بأنه حفل "عمل" أقيم في حديقة مقر رئاسة الوزراء (10 داونينج ستريت) أثناء الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن جونسون قال أمام مجلس العموم اليوم الأربعاء: "أريد أن اعتذر، هناك أشياء قمنا بها ببساطة لم تكن صحيحة. ويجب أن اتحمل المسؤولية".

وقال جونسون أيضا إنه كان يعتقد أن الحفل الذي أقيم يوم 20 مايو 2020 كان مرتبطا بالعمل، وقد ذهب إلى حديقة داونينج ستريت لتوجيه الشكر لمجموعة من الموظفين.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "بعد فوات الأوان، كان يجب أن أعيد الجميع إلى الداخل. اشعر بالأسف الشديد لأننا لم نتصرف بشكل مختلف في ذلك المساء".

وقضى جونسون ومسؤولو الحكومة أياما من المماطلة بعد أن ذكرت قناة "أي.تي.في" أن كبير مستشاري رئيس الوزراء كان دعا نحو 100 شخص إلى حفل لتناول المشروبات الكحولية في حديقة 10 داونينج ستريت في مايو 2020.

وكانت مثل هذه التجمعات محظورة في ذلك الوقت، وسط مواجهة المملكة المتحدة للموجة الأولى من وباء كورونا.