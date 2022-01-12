استشهاد مُسن فلسطيني بعد تنكيل الاحتلال به والاعتداء عليه

استشهد المسن الفلسطيني عمر عبدالمجيد أسعد (80 عامًا) من قرية جلجليا شمالي رام الله، اليوم الأربعاء، إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس مجلس القرية فؤاد مطيع، في تصريح صحفي، إن المسن كان عائدا من زيارة أقاربه، وهاجم جنود الاحتلال مركبته بصورة مفاجئة وأخرجوه منها وعصبوا عينيه وكبلوا يديه قبل أن يلقوه في منزل قيد الإنشاء، وكذلك فعلوا مع 4 مواطنين آخرين من عمال وباعة خضار كانوا متوجهين إلى أعمالهم في ساعات الصباح الأولى.

وأضاف أنه بعد انسحاب الجنود من المنطقة، هرع المواطنون ليساعدوا المحتجزين ليجدوا أن المسن عمر أسعد قد ارتقى شهيدًا جراء التنكيل به.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسن ما أدى إلى استشهاده.