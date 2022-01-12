قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم حل نحو 14 ألف شكوى وتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح فيروس كورونا حتى نهاية عام 2021.

وتابع أن عدد مراكز ونقاط التطعيم وصل إلى 120 مركزا ونقطة ثابتة ومتحركة، من بينهم 79 مركز ثابت، و14 مركز متحرك، و5 مراكز تطعيم المسافرين، و3 عيادات قوافل متحركة، علاوة على مركز التطعيم الموسع الميجا سنتر بمقر مدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة.

وأوضح أن تلك المراكز تعمل على مدار اليوم بالفترتين الصباحية والمسائية بما فيها في أيام العطلات الرسمية.

وأضاف السقعان، في تصريحات صحفية، أن الإسكندرية حققت المركز الثالث فى نسبة التغطية بعد محافظتي دمياط والبحر الأحمر مع مراعاة الفارق الكبير في تعداد السكان، مشيرا إلى أن جميع فرق الإشراف بالمديرية من إدارات العلاجي والرعاية الأساسية والصيدلة تشارك مع فرق الطب الوقائي بالمديرية بالتعاون والدعم لجميع مراكز اللقاح.

وأشار السقعان، إلى تنظيم قافلة ببرج العرب علاج 1275 مريضا من سكان المدينة مجانا، ضمت 10 عيادات طبية من بينها تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، شارك فيها 46 عضوا ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.