البيت الأبيض: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تمثل خطرا على المجتمع الدولي

أعلن البيت الأبيض أن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تمثل خطرا على المجتمع الدولي، داعيا بيونج يانج إلى "الامتناع عن الاستفزازات".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في تصريح للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن: "ندين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي... هذه العملية تعتبر انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتشكل خطرا على جيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي".

وأشارت، في تصريحات نشرها البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، إلى أن إطلاق الصاروخ لم يمثل خطرا مباشرا على العسكريين الأمريكيين، لكنه يدل على "التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة الكوري الشمالي غير الشرعي".

وأضافت ساكي أن واشنطن تدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن مزيد من الاستفزازات وبدء حوار جدي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع حلفائها وشركائها حول الوضع في المنطقة.