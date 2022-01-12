"إكسترا نيوز" نقلًا مصادر رفيعة المستوى:

نقلت قناة "إكسترا نيوز" عن مصادر رفيعة المستوى (لم تسمها)، قولها إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذي شهدت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

وقالت المصادر حسبما ورد في نبأ عاجل للقناة، مساء الأربعاء، أنّ الرئيس السيسي فور علمه بالأنباء الواردة عن حادث أشمون، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

وهذا الأسبوع، غرقت سيارة نصف نقل كان يستقلها 26 شابًا وفتاة في نهر النيل، أثناء ركوبها معدية القطا بين محافظتي المنوفية والجيزة، حيث كانت في اتجاهها لمركز أشمون.

وأمس الثلاثاء، أفادت أجهزة الأمن بانتشال جثتين من أبناء محافظة المنوفية، وهما زينب عبد المؤمن 17 سنة، وسعيد سعد الطناني 13 سنة، وتم نقلهما إلى الوحدة الصحية بالقطا.

وتبذل قوات الإنقاذ النهري جهودها لاستخراج المواطنين حيث تم استخراخ ١٤ ناجيا حتى الآن بحاله جيدة وجاري استكمال أعمال المسح.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، أنقذت ١٥ طفلا عقب سقوط سيارة ربع نقل تقل ٢٣ منهم من أعلى معدية في نهر النيل بمنشأة القناطر.