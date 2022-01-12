بدأت وزارة النقل، في تنفيذ 10 محطات للأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري تزامنًا مع توسعته؛ ليحل بديلًا عن الميكروباص في نقل الركاب، فضلًا عن تميزه باختصار الوقت وتقليل معدلات الحوادث وتحقيق السلامة والأمان للركاب.



وقال مصدر بالوزارة، لـ«الشروق»، إن الأتوبيس الترددي السريع نقلة نوعية لمصر في وسائل المواصلات، وسيبدأ تشغيله في نهاية العام الجاري.



وتقدم «الشروق» -في نقاط- مجموعة من المعلومات الخاصة بالمشروع.



1- يتم تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع بالتعاون بين وزارة النقل وشركة "ترانس ديف" الفرنسية.

2- يشمل تنفيذ المشروع تصميم المحطات ونظام التذاكر الإلكترونية، وتحديد معلومات الرحلات وأماكن عبور المشاة والانتظار عند المحطات الخاصة به.

3- الأتوبيس الترددي BRT اختصار لكلمة Bus Rapid Transit، أى الحافلات السريعة.

4- يتسع القطار لـ170 راكبا فى الرحلة الواحدة.

5- ينقل 4000 راكب في ساعة زمنية واحدة.

6- يحل بديلًا للميكروباص على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره.

7- بدأت الوزارة في تنفيذ 10 محطات، تم الانتهاء من الرسومات المعمارية والإنشائية لها.

8- المحطات التي تم البدء في تنفيذها (السويس- موقف العاشر- المرج- مسطرد- بهتيم- تقاطع الدائري مع القاهرة/ الإسكندرية الزراعي).

9- تسعى وزارة النقل إلى استغلال محطات الأتوبيس الترددي إعلانيًا؛ لتغطية تطوير المشروع والحفاظ على استمراريته.

10- يبلغ عدد محطات المشروع 57 محطة، بطول الطريق الدائري بداية من محطة المشير طنطاوي حتى مدخل التجمع.

11- يشمل حارة داخلية مخصصة للأتوبيس لتجنب الحوادث، بين 7 أو 8 حارات بالطريق الدائري بعد تطويره.

12- يتم تنفيذ منظومة ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق، ومراقبته بالكاميرات وتحرير المخالفات وإبلاغ صاحبها عبر الهاتف.

13- سيعمل بالطاقة الكهربائية ضمن توجه الوزارة للنقل الأخضر والمحافظة على البيئة.

14- سيكون أمام الركاب في المحطات لوحة تشير إلى موعد وصول القطارات التالية.

15- تحتوي الأتوبيسات على اتصال بغرف تحكم لمتابعة الحركة ضمن إجراءات السلامة والأمان.

16- يحتوي على وسائل مراقبة لمنع سير أي وسائل مواصلات أخرى في الحارات المخصصة للأتوبيس.

17- يخدم المشروع جميع مستخدمي الطريق الدائري الذي يربط 3 محافظات في نطاق القاهرة الكبرى، يقطنها من 23 إلى 24 مليون مواطن، ويتوافد إليها يوميا من 10 إلى 12 مليون مواطن.

18- سيربط الأتوبيس الترددي مع مواقف الأقاليم التي سيتم إنشائها في مناطق تقاطع الدائري مع الطرق الرئيسية.



19- تتمثل محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري في التالي:

- محطة المشير طنطاوي

- محطة كايرو فيستيفال سيتي

- محطة أكاديمية الشرطة

- محطة طريق السويس

- محطة عدلي منصور

- محطة موقف العاشر

- محطة غرب الرشاح

- محطة الترولي

- محطة مؤسسة الزكاة

- محطة مصرف بلبيس

- محطة عزبة الجزيرة

- محطة المرج

- محطة رشاح الخصوص

- محطة السهبلي

- محطة مسطرد

- محطة متولي الشعراوي

- محطة محور العصار

- محطة منطاي

- محطة إسكندرية الزراعي

- محطة باسوس

- محطة باسوس القناطر

- محطة الوراق

- محطة تحيا مصر

- محطة مترو إمبابة

- محطة بشتيل

- محطة ترعة بشتيل

- محطة أحمد عرابي

- محطة أرض اللواء

- محطة ترعة البراجيل

- محطة البراجيل

- محطة محور 26 يوليو

- محطة المعتمدية

- محطة رنين

- محطة صفط اللبن

- محطة كفر طهرمس

- محطة منشية البكاري

- محطة مدينة النور

- محطة مسجد المدينة

- محطة الملك فيصل

- محطة الهرم

- محطة ترسا

- محطة مصر للطيران

- محطة الطالبية

- محطة الكونيسة

- محطة المنيب

- محطة البحر الأعظم

- محطة الزهراء

- محطة العزبة

- محطة محور الحضارة

- محطة شارع الجزائر

- محطة تقاطع الأوتوستراد

- محطة الهضبة الوسطي

- محطة كارفور المعادي

- محطة نادي الصيد

- محطة البارون

- محطة محور الشهيد

- محطة مدخل التجمع