أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مجابهة الفقر تأتي على رأس أولويات الدولة عن طريق العمل بالإخلاص وجد وإتقان وإيمان قدر الإمكان، ووجه التحية للشعب المصري وأشاد بدور الشباب والمرأة في مواجهة التحديات.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال جلسة بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم والتي شارك بها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وايلينا باتوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وحسـن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وأليكس ستيفاني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "بيم" لرعاية المشردين وفاقدي الماوى، وسارة البطوطي، رئيسة ومؤسسة شركة "إيكو كونسلت"، وميكايلا سيسني، المستشار المستقل ومؤسس شركة "بريام جلوبال" لرعاية ذوى الهمم.

استهل الرئيس السيسي حديثه عن الروية المصرية للمشروعات القومية التنموية في مواجهة الفقر وخاصة المشروع الأضخم "حياة كريمة"، بتوجيه رسالة إلى الشباب الضيوف المشاركين في منتدى شباب العالم والتحية لشباب مصـر، مؤكذا أن الفقر من أهم الموضوعات التي تحتاج من الجميع الاهتمام بها، مشيدا بمبادرة حياة كريمة كنموذج ملهم لأفكار شباب مصر، وأوضح أن المشروع خطوة من ألف خطوة تنوي الدولة القيام بها، وأن هناك تواصلا مستمرا بين الحكومة والشعب.

وأكد أن مجابهة الفقر تأتي على رأس أولويات الدولة عن طريق العمل بالإخلاص وجد وإتقان وإيمان قدر الإمكان، مسلطا الضوء على حجم الجهد المبذول في ملف مجابهة الفقر، وأنه جهد دولة وحكومة وشعب وليس الرئيس وحده، مضيفا أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 6 تريليون جنيه خلال 7 سنوات للخروج مما وصفه بـ"متاهة الفقر".

وأوضح أن العالم كان يحتفل قبل جائحة (كورونا) بخروج مليار شخص من الفقر، وعندما أتت الجائحة ترکزت مساعي العالم في الحفاظ على المليار شخص ألا يعودوا مرة أخرى إلى الفقر، محذرا من الخطورة الشـديدة للفقر باعتباره جائحة تدمر الحاضر والمستقبل.

كما وجه الرئيس التحية للشعب المصري على تحمله صعوبات البرنامج الاقتصادي، قائلا: "أسجل تحية واحتراما كبيرين لشعب مصر، حيث كانت الأجهزة متحسبة جدا من هذا الموضوع، وأنا كنت أراهن على الشعب المصري وعلى المرأة المصرية، وأن هذا البرنامج سوف يقبله الشعب ويمرره"، وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان الطريق الذي مكن الدولة المصرية من تحمل الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، مشددا على أهمية العمل في حياة الشعوب لمواجهة أي تحديات.

وناقش المشاركون في الجلسة تزايد معدلات الفقر التي تعد من أهم التهديدات الأساسية التي تواجه العالم ما بعد (كورونا) وفقا لبيانات البنك الدولي، فقد دفعت أزمة (كورونا) ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر، ومن المتوقع أن ينضـم هؤلاء "الفقراء الجدد" إلى صفوف أكثر من مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد حول العالم، كما سلطت الجلسة النقاشية الضوء على تجربة مصر في مواجهة الفقر والحد منه، عبر استعراض تجربة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودورها الناجح كأبرز المبادرات التنموية الحالية في الحد من التداعيات السلبية للجانحة.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسـال رسالة سلام وازدهار من مصـر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.