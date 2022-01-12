تقرير: إصابات بين مسؤولي الشركات الكورية الجنوبية بكورونا أثناء معرض لاس فيجاس الدولي

ذكرت تقارير صحفية، أن حوالي 40 من مسؤولي عدد من الشركات الأمريكية، وهي سامسونج إلكترونيكس وإس.كيه. جروب وهيونداي موتور جروب من المشاركين في معرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات (سي.إي.إس) خلال الأسبوع الماضي أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.



وذكرت صحيفة "كوصن إيلبو"، إن شركة سامسونج أرسلت رحلات طيران عارض لإعادة 20 مسؤولا ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى كوريا الجنوبية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن 400 شركة كورية جنوبية شاركت في معرض لاس فيجاس الدولي لتكون كوريا الجنوبية ثاني أكبر دولة مشاركة في المعرض بعد الولايات المتحدة. كما حضر المعرض حوالي 500 مسؤول من الشركات الكورية.



وبحسب بيانات وزارة التجارة الكورية الجنوبية، حضر مسؤولون من 340 شركة كورية جنوبية المعرض حتى منتصف ليل أمس. في حين قالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، في كوريا الجنوبية، إن 70 كوريا أصيبوا بالفيروس خلال حضورهم المعرض.