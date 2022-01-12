قوات روسيا تستعد للخروج من كازاخستان ورئيسها ينتقد الأقلية المسيطرة على الاقتصاد

قال رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف، إن القوات التي تقودها روسيا والتي ساعدته في سحق انتفاضة ضده ستبدأ في مغادرة البلاد بعد يومين، حيث أدان الأقلية المتسلطة من أصحاب رؤوس الأموال التي تهيمن على اقتصاد كازاخستان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن توكاييف قوله للمشرعين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد أصبحت الآن "مستقرة" بعد أعمال العنف التي وقعت في الأسبوع الماضي، الأمر الذي يسمح بالانسحاب التدريجي خلال 10 أيام لقوات روسيا ودول أخرى سوفيتية سابقة والتي تم استدعاؤها إلى كازاخستان.

وطالب توكاييف بإصلاح شامل للخدمات الأمنية في كازاخستان، قائلا إن المسؤولين لم يستجيبوا لما أسماه تهديدا "إرهابيا" من داخل وخارج البلاد.

وبعد تسمية علي خان إسماعيلوف، وهو وزير مالية سابق، رئيسا جديدا للحكومة، قال توكاييف إن أقلية لم يحددهم قاموا في السابق "بتقييد تنمية السوق الحرة واضروا بالميزة التنافسية للبلاد".