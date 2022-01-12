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يواصل منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ، اليوم الأربعاء، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات اليوم الثالث على التوالى للمنتدى.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثالث العديد من الجلسات والتى جاءت كالتالى:

• القاعة الرئيسية

- جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر (جلسة نقاشية )، من الساعة 10.00 صباحا وحتى الساعة 11.30 صباحا.

- راحة / من الساعة 11.30 صباحا وحتى الساعة 12.30 ظهرا.

- جلسة دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من الجائحة (جلسة نقاشية)، من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة 2.00 ظهرا.

• قاعة سيناء

- جلسة المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات (جلسة نقاشية)، من الساعة 1.00 ظهرا وحتى الساعة 2.30 ظهرا.

• قاعة الأقصـر

- جلسـة هكاثون مصر 2030 (جلسة نقاشية) من الساعة 3.00 عصرا وحتى الساعة 4.00 عصرا.

• قاعة أبو الهول ومكتبة الإسكندرية

- جاسة الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية ( جلسة نقاشية ) من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة 2.00 ظهرا.

• قاعـة أسوان

- جلسـة صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة (جلسة نقاشية)، من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة 2.00 ظهرا.

• قاعة البحر الأحمر

- جلسة مستقبل العمل وريادة الأعمال أثناء وما بعد الجائحة (جلسة نقاشية)، من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة 2.00 ظهرا.

• قاعة WYF LABS:

- جلسة WYF LABS (TALKS) من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة 2.00 ظهرا.