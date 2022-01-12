توفير 10 ملايين اختبار كورونا شهريا للمدارس في الولايات المتحدة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن خطط لزيادة اختبارات كورونا المتاحة للمدارس بمقدار 10 ملايين اختبار كل شهر، في محاولة للمتابعة المستمرة لضمان عدم إصابة أي طالب بالفيروس، يأتي ذلك وسط زيادة في الحالات المصابة بكورونا التي يغذيها متحور "أوميكرون".

وقال البيت الأبيض، إن الإدارة سترسل خمسة ملايين اختبار مجاني وعاجل كل شهر، إلى المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكية.

وتهدف الاختبارات الإضافية للمساعدة في دعم المدارس على استخدام الاختبارات المنتظمة بدلا من تطبيق الحجر الصحي للطلاب الذين اختلطوا بشخص ثبتت إصابته بالفيروس.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، أيضا، توفير 5 ملايين اختبار "بي.سي.آر" كل شهر للمدارس لإجراء الاختبارات في الفصول الدراسية. وسيتم تمويل الاختبار من خلال قانون الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

ودعا جو بايدن، إلى بقاء المدارس مفتوحة على الرغم من زيادة عدد الإصابات.

وثمة ارتفاع مطرد في عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات في الولايات المتحدة. ولكن معدلات الوفيات كان أقل بكثير في الأسابيع الأخيرة بالمقارنة مع ما حدث خلال موجات سابقة.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن البلاد تواجه الآن زيادة كبيرة في الحالات، مضيفا أن الذروة قد تكون على بعد أسابيع.

وأقر بايدن بأنه كان هناك "قلق وبعض الارتباك الكبير بشأن الحالات المتزايدة"، لكنه كرر أن غالبية الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات والوفيات هي بين غير الملقحين، وأن الولايات المتحدة لديها لقاحات كافية لتطعيم كل مواطن مؤهل.

وقال "نحن نعلم أن الأطفال يمكن أن يكونوا بأمان أثناء وجودهم في المدرسة. لهذا السبب أعتقد أن المدارس يجب أن تظل مفتوحة".