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انطلاق اجتماع مجلس روسيا – الناتو حول الضمانات الأمنية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 يناير 2022 - 11:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يناير 2022 - 11:39 ص

انطلق اجتماع مجلس روسيا والناتو في بروكسل، اليوم الأربعاء، لبحث المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، في ظل التوتر المتزايد بين الطرفين.

وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، بأن الوفود رفيعة المستوى ستناقش الضمانات الأمنية في أوروبا.

ومن المقرر أن يبحث الوفد الروسي مع ممثلين عن حلف شمال الأطلسي، مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول ضرورة تقديم الشركاء الغربيين ضمانات قانونية ملزمة لتخليهم عن فكرة توسع الناتو شرقا وضم أوكرانيا إلى الحلف وإنشاء قواعد عسكرية في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

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