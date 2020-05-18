الإمارات والسلفادور تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة الإماراتي لدى الولايات المتحدة المكسيكية سفير غير مقيم لدى السلفادور، خلال لقائه، أليخاندرا هيل تينوكو وزيرة العلاقات الخارجية في السلفادور سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرّق الاجتماع -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الأربعاء، إلى القضايا المدرجة في الأجندة الثنائية على ضوء مشاركتها المقررة في أعمال الجمعية العامة الـ 12 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" والزيارة المقررة لنجيب بوكيلي، رئيس السلفادور، للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني لبلاده في إطار إكسبو 2020 دبي.

وأكد الوزير الإماراتي حرص بلاده على مد جسور التعاون مع دول العالم، وترسيخ مكانة الدولة عالمياً عبر نشر رسالتها الإنسانية السامية وترسيخ موقعها كعاصمة عالمية للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وأبرز محورية بناء الشراكات وتعزيز التعاون إقليمياً ودولياً في السياسة الخارجية للدولة.

من جهتها، أعربت وزيرة خارجية السلفادور عن تفاؤلها بأنّ زيارتها ستحمل فرصاً وآفاقاً لتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية السلفادور.