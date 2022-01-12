محافظ الغربية: لا مكان للعشوائيات في الجمهورية الجديدة

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة قاربت على الانتهاء من تطوير كل المناطق العشوائية غير الآمنة، وأنه لا مكان للعشوائيات في الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقباله للمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك في مستهل جولة لتفقد المناطق العشوائية التي تم تطويرها خلال العامين السابقين.

بدأت الجولة بتفقد مشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي والذي يتكون من 6 عمارات تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن الذي يستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم بناء 6 عمارات تتكون كل عمارة منهم من دور أرضي و9 أدوار علوية بإجمالي 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان، وسيتم نقل ساكني منطقة كفرة مليم إليها عقب انتهائها.

وتابع المحافظ جولته بتفقد منطقة كفرة مليم بتل الحدادين المخطط نقل ساكنيها إلى مشروع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي، حيث وجه الأهالي الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه على نقل سكان المنطقة إلى منازل جديدة، واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد أعمال تطوير منطقة قحافة والتي تم تطويرها من خلال خطة تطوير العشوائيات.

وخلال اجتماعه بصندوق التنمية الحضارية، أكد المحافظ أن الغربية تحتوي على 37 منطقة عشوائية منها 33 آمنة، و4 مناطق تمثل خطر داهم.

وأجرت المحافظة تطوير عدد 7 مناطق منهم بتكلفة مالية 410.9 مليون جنيه في كل من طنطا والمحلة الكبرى، ففي طنطا تم تطوير مناطق (العجيزي، سيجر، السلخانة، على أغا وقحافة) وفي المحلة الكبرى خضعت مناطق (التوبة، خلف مسجد المحجوب، شارع الخبي، مزلقان أبو القاسم، منطقة سكة طنطا وعزبة خضر) للتطوير في قطاعات (الصرف الصحي، شبكات المياه ، أعمال الكهرباء وأعمال الرصف والطرق).

وأضاف رحمي أن أعمال تطوير العشوائيات بطنطا شملت تركيب 2093 وصلة مياه رئيسية و1491 وصلة مياه منزلية، كما شهد الصرف الصحي تركيب مواسير صرف صحي رئيسية بطول 11349.2م، وصلات منزلية بطول 2905 م، و57 مطبق صرف صحي وعدد 265 غرفة تفتيش، إلى جانب تركيب 130 عمود إنارة، 548 كشافات ليد 100 وات، و16 لوحة توزيع إنارة، إلى جانب 6000 كابل هوائي.