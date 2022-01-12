وزير الصحة اللبناني: 70% من مصابي أوميكرون ليسوا بحاجة لدخول المستشفى

قال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، إن حوالي 70 % من المرضى المصابين بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، ليسوا بحاجة لدخول المستشفيات في حال تلقيهم العلاج اللازم.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي، اللبناني لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وأكد وزير الصحة أن القدرة الاستيعابية للمركز تبلغ حوالي 80 سريرا، وسيقوم على استقبال المرضى وإجراء عملية تقييم، ثم التحويل إلى المستشفيات او إعطاء العلاج المناسب.

وأوضح أن تكلفة العلاج في المركز ستكون زهيدة مما سيساعد على تخفيف الحمل عن كاهل المواطنين في هذه الظروف.