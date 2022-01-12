 اليونان تسجل 32 ألفا و833 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة وفاة - بوابة الشروق
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اليونان تسجل 32 ألفا و833 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة وفاة

د ب ا
نشر في: الأربعاء 12 يناير 2022 - 9:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يناير 2022 - 9:22 ص

سجلت اليونان 32 ألفا و833 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 80 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و568 ألفا و215 إصابة، والوفيات إلى 21 ألفا و559 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 18 مليونا و9 آلاف و619 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 


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