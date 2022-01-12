مجلس الشيوخ الأمريكي يقترح فرض عقوبات على بوتين في هذه الحالة

اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسئولين الحكوميين الروس في حال حدوث تصعيد الوضع حول أوكرانيا، بحسب مسودة القانون.

وجاء في الوثيقة: "عقوبات إلزامية ضد المسؤولين بمن فيهم الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة".

وأضافت: "مساعدة أمنية إضافية: تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمساعدات طارئة إضافية لأوكرانيا".

وقالت الوثيقة إنه يجب تخصيص المبلغ في السنة المالية 2022 في حالة تفاقم الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتابعت الوثيقة أنه في حال حدوث تفاقم للوضع في أوكرانيا، تنص العقوبات على حظر إجراء عمليات مع الدين العام الأولي والثانوي لروسيا الاتحادية " الديون السيادية: حظر العمليات مع الديون السيادية الأولية والثانوية لروسيا".

وأشارت إلى أن: "فرض عقوبات إلزامية على المؤسسات المالية على ثلاث مؤسسات مالية أو أكثر من القائمة التالية: سبيربنك، في تي بي، غازبروم بنك، فيب ار اف، روشان ديريكت انفيستمنت فوند، موسكو كريديت بنك، الفابنك، روسلخوزبنك، سوفكوم بنك، ترانس كابيتال بنك".