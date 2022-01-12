صنفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، متحور أوميكرون من كوفيد-19، بالخطير، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم ضد الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية في إفادة على موقعها الإلكتروني إن الزيادة العالمية الهائلة في عدد الحالات كانت مدفوعة بأوميكرون لكنها أصرت على أنه لا ينبغي أن يكون هناك استسلام للقلق.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "بينما يتسبب أوميكرون في أعراض أقل خطورة من دلتا ، إلا أنه يظل فيروساً خطيراً ، لا سيما لمن لم يتلقوا التطعيم".

وأضاف "في أفريقيا، ما يزيد عن 85% من الناس لم يتلقوا بعد جرعة واحدة من اللقاح. لا يمكننا إنهاء المرحلة الحادة للوباء ما لم نسد هذه الفجوة".

وأشار تيدروس حول ذلك إلى أنه يريد أن يتم تطعيم 10% من سكان كل دولة بنهاية سبتمبر 2021، و 40٪ بنهاية ديسمبر، و 70٪ بحلول منتصف عام 2022 في إفريقيا.