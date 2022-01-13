فالفيردي يمنح ريال مدريد فوزا مثيرا على برشلونة في كلاسيكو السوبر الإسباني

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب تغلبه على غريمه التقليدي برشلونة 3 / 2 بعد الأشواط الإضافية، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من المسابقة التي تقام في العاصمة السعودية الرياض.

ونجح ريال مدريد، الذي سبق له الفوز بهذه البطولة 11 مرة، في تأكيد تفوقه على برشلونة في آخر خمس مباريات تواجها فيها الفريقان، حيث فاز الريال في أربع مباريات سابقة في بطولة الدوري، قبل أن يؤكد تفوقه على الفريق الكتالوني في الدور قبل النهائي من كأس السوبر.

وتقدم الريال عن طريق فينسيوس جونيور في الدقيقة 25، غير أن الهولندي لوك دي يونج سجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 71 سجل كريم بنزيمة الهدف الثاني لريال مدريد، لكن البديل أنسو فاتي نجح في إدراك التعادل لبرشلونة مجددا في الدقيقة 83.

وبعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة، تم اللجوء إلى شوطين إضافيين لحسم اللقاء، ليسجل الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي هدف الفوز للريال في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول.

وسيواجه ريال مدريد، في المباراة النهائية التي يحتضنها ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم 16 من يناير الجاري، الفائز من المواجهة الأخرى في الدور ذاته والتي تجمع بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو غدا الخميس.