مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، العديد من المباريات القوية في يوم ساخن ببطولات الكأس والسوبر في عدد من البلدان الأوروبية والإفريقية، سيكون أبرزها على الإطلاق مواجهة كلاسيك الأرض، والتي تجمع بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، في التاسعة مساءً على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في السعودية.

وعلى الصعيد الإفريقي، ستقام 3 مباريات ضمن منافسات النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام في الكاميرون خلال الفترة الحالية وحتى 6 فبراير المقبل.

وعلى الصعيد المحلي، تنطلق كأس الرابطة في نسختها الأولى بـ 3 مباريات اليوم.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس الأمم الإفريقية (مرحلة المجموعات):

تونس × مالي 3:00م beIN Sports HD 1 Max

موريتانيا × جامبيا 6:00م beIN Sports HD 1 Max

كوت ديفوار × غينيا الإستوائية 9:00م beIN Sports HD 1 Max

السوبر الإسباني (نصف النهائي):

برشلونة × ريال مدريد 9:00م SSC5 HD

السوبر الإيطالي:

إنتر ميلان × يوفنتوس 10:00م libya sport 2 hd

كأس الرابطة الإنجليزية (نصف النهائي):

توتنهام × تشيلسي 9:45م beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإنجليزي الممتاز:

وست هام × نورويتش سيتي 9:45م beIN Sports 2 HD Premium

كأس الرابطة المصرية:

الشرقية للدخان × فيوتشر 2:30م ONTime Sports HD 2

المصري × مصر المقاصة 2:30م ONTime Sports HD 1

بيراميدز × الاتحاد السكندري 5:00م ONTime Sports HD 1