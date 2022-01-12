استكمال أعمال رصف شارع الجرجاوية بحي غرب سوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق، استكملت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج أعمال رصف شارع الجرجاوية بطول 2 كليو متر، وعرض 20 مترا، وبتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه.



وأوضح أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، أن أعمال الرصف بالشارع بداية من منطقة العروبة وحتى بوابة قرية "بلصفورة"، حيث تجرى الآن أعمال رصف المنطقة من بداية من مسجد الشهيد عبد المنعم رياض، وحتى نفق الشهيد اللواء نبيل فراج (النفق القبلي).



وأشار إلى انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال البنية التحتية بالشارع، لافتا إلى تجميل الشارع بتكلفة 2 مليون جنيه عقب الانتهاء من أعمال الرصف.