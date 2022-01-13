وزير المالية: مشروعات الدولة القومية في الإسكان تنقذ الأجيال القادمة من النوم بالمقابر

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تنظيم منتدى شباب العالم بأموال من الموازنة العامة، قائلا: المنتدى هو اللي بيصرف على الدولة.



وأوضح، خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن ليلة الإقامة في مدينة شرم الشيخ عليها 14% ضريبة بالإضافة إلى جذب السياحة خلال انعقاد المنتدى مما يدخل العملة الصعبة.



ولفت إلى أن أسعار السلع والبترول ارتفعت بسبب جائحة كورونا، مضيفا أنه للمرة الأولى نسبة التضخم ترتفع 5% في الدول الأوروبية بسبب كورونا فضلا عن معظم إيرادات الدول انخفضت بسبب كورونا بالمقارنة مع الاقتصاد المصري الذي لم يتأثر بشكل كبير بسبب قرار الإصلاح الاقتصادي الذي ساعد على تحمل جائحة كورونا.



وأكد أن تنفيذ الدولة مشروعات قومية مثل الطرق والإسكان والمونوريل حتى لا يعاني الجيل القادم من أزمة في السكن فليجأ للإقامة في المقابر.





