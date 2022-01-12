قالت الفنانة نور، إنها تحب الطبخ وإعداد وصفات الطعام كافة، متابعةً أنها تعرضت لموقف غريب أثناء تصوير أحد المشاهد بسبب «المحشي».

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» عبر فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أنها قبل تصوير المشاهد تحب تناول المحشي، مضيفة: «ندهوني عشان أعمل مشهد لاقوني بأكل محشي جتلهم صدمة».

واستكملت، أن الجمهور يرى في الممثل الكمال لكنه إنسان طبيعي، مضيفة: «الناس مفكرة أني نور الرومانسية فمينفعش أكل محشي وأصحى كل يوم أعمل شعري وأروح الساونا لكن أنا بشر زي أي حد، وشخصيتي عملية وبعيدة عن الرومانسية».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نور هو مسلسل ضل راجل، الذي جمعها للمرة الثانية مع النجم ياسر جلال بعد مسلسل رحيم، وتم عرضه في رمضان 2021.



