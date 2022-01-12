عواد ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية بسبب إصابته بكدمة خفيفة في الظهر.

وأدى عواد تدريبات منفردة بالركض حول الملعب، قبل المشاركة في تدريبات الحراس الجماعية تحت إشراف أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: “فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش”.

ومن المقرر أن الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم ١٤ يناير الجاري.