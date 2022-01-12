الصين تسجل 221 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 166 منها محلية

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 221 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 166 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ55 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 104189 حالة، 3476 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 96077، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم تسجيل ما إجمالية 32 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم أمس، 28 منها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.