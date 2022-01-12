أعلن جهاز الاستخبارات الداخلي الإسرائيلي شين بيت، في بيان اليوم الأربعاء، اتهام أربع إسرائيليات بالتجسس لصالح إيران.

وذكر جهاز شين بيت أن رجلا يطلق على نفسه اسم رامبود نامدار تواصل مع النساء عبر موقع فيسبوك متظاهرا بأنه إيراني يهودي. واستمر تواصلهم عدة سنوات في بعض الحالات.

وأشار البيان إلى أن بعض النساء واصلن تزويد الرجل بالمعلومات مقابل مبالغ مالية، برغم شكوكهن أنه عميل إيراني.

وفي إحدى الحالات، يُزعم أن امرأة، 40 عاما، من مدينة حولون التقطت سرا صورا للسفارة الأمريكية في تل أبيب بصحبة زوجها، كما أدلت بتفاصيل عن الإجراءات الأمنية المتبعة في مركز تسوق محلي وصورتها.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إليها محاولة جعل نجلها يؤدي خدمته العسكرية في قطاع الاستخبارات.

وفي حالة أخرى، يُزعم أن امرأة، 57 عاما، من مستوطنة بيت شيمش أدت مهام متنوعة مقابل 5000 دولار أمريكي، كما حاولت إقناع ابنها بالالتحاق بوحدة استخبارات وحاولت تصوير السفارة الأمريكية في القدس.