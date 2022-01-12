طرد شرطيين أمريكيين من العمل كانا يلعبان بوكيمون بدلا من مطاردة لصوص كانوا يفرون

أظهرت وثائق محكمة أمريكية في ولاية كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس، أن ضابطي شرطة قد طُردا من العمل لممارستهما لعبة «بوكيمون» الافتراضية، بدلا من ملاحقة لصوص كانوا يفرون.

وكان الشرطيان متوقفان في مكان قريب، عندما ورد بلاغ عبر اللاسلكي للتعامل مع عملية سرقة متجر قريب.

وكشفت كاميرات المراقبة بالمنطقة، أن الشرطيين لم يتحركا لملاحقة اللصوص، لكن فضّلا مطاردة شخصية «سنورلاكس» النادرة في لعبة بوكيمون، بدلا من توفير الحماية للمنطقة.

ونفى الشرطيان ممارسة اللعبة أثناء الخدمة، لكن التحقيقات كشفت كذبهما ليتم طردهما من العمل بعد ذلك.

وظهرت تفاصيل القضية عندما رصد موقع "أكسيوس" الإخباري، أحدث الوثائق المتعلقة باستئنافهما، الذي تم رفضه.

وبحسب وثائق الموقع، تجاهل الشرطيان بلاغًا عبر الراديو لتوفير الدعم المطلوب، لمدة 20 دقيقة تقريبا، حيث التقط فيديو، الشرطيين، وهما يبحثان عن بوكيمون في أماكن مختلفة.

وكان لويس لوزانو وإريك ميتشل، في دورية، عندما تعرض متجر ملابس ماسي للسرقة، في 15 أبريل 2017.

وأظهرت وثائق المحكمة أن ضابطا آخر هو النقيب دافنبورت، الذي سمع أيضا البلاغ، رأى المتجر وسيارة شرطة أخرى متوقفة في زقاق قريب، لكن لم يستجب أحد.

ولم يستجب الضابطان القريبان للبلاغ، لذلك تعامل الكابتن دافنبورت بنفسه، ورأى سيارة الشرطة الأخرى في الزقاق تغادر المنطقة.

وأخبر الضابطان لاحقا، رقيبا كان يحاول الاتصال بهما لتقديم دعم، أنهما لم يسمعا البلاغ في الراديو.

لكن لقطات الكاميرا داخل سيارة الشرطة كشفت أنهما ناقشا أمر البلاغ وقررا عدم الاستجابة. وبعد 5 دقائق فقط كان يمكن سماعهما يتحدثان عن اصطياد بوكيمون.

ولعبة «بوكيمون» هى واحدة من أشهر الشخصيات الكرتونية في عالم الأنمي الياباني، التى انتشرت بشدة فى العديد من الولايات الأمريكية.