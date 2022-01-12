 الرئيس السيسي: ما نفعله خطوة من 1000.. مبنخبيش وبنقول للناس كل حاجة - بوابة الشروق
الأربعاء 12 يناير 2022 12:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الرئيس السيسي: ما نفعله خطوة من 1000.. مبنخبيش وبنقول للناس كل حاجة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 12 يناير 2022 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يناير 2022 - 11:49 ص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع «حياة كريمة» بمثابة خطوة من ألف تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة؛ لمواجهة الفقر.

وأضاف السيسي، خلال جلسة بعنوان «تجارب تنموية في مواجهة الفقر» ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، صباح الأربعاء: «حياة كريمة وما نفعله في مصر خطوة من ألف لسه هنعملهم والدولة لازم تعملها، هذا ليس كلامًا معنويا وإنما تقدير لموقف حقيقي ووضعنا ومواجهة حقيقة ما نحن فيه في بلدنا مصر».

وتوجه برسالة إلى شباب العالم المشارك ضمن فعاليات المنتدى: «يجب التقدير الحقيقي للتحديات الموجودة في مصر، ما تسمعونه هو نتاج تواصل مستمر ما بين الحكومة والشعب، مبنخبيش حاجة وبنقول للناس كل حاجة».

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك