قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع «حياة كريمة» بمثابة خطوة من ألف تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة؛ لمواجهة الفقر.

وأضاف السيسي، خلال جلسة بعنوان «تجارب تنموية في مواجهة الفقر» ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، صباح الأربعاء: «حياة كريمة وما نفعله في مصر خطوة من ألف لسه هنعملهم والدولة لازم تعملها، هذا ليس كلامًا معنويا وإنما تقدير لموقف حقيقي ووضعنا ومواجهة حقيقة ما نحن فيه في بلدنا مصر».

وتوجه برسالة إلى شباب العالم المشارك ضمن فعاليات المنتدى: «يجب التقدير الحقيقي للتحديات الموجودة في مصر، ما تسمعونه هو نتاج تواصل مستمر ما بين الحكومة والشعب، مبنخبيش حاجة وبنقول للناس كل حاجة».