التضخم في أمريكا يسجل أكبر ارتفاع سنوي منذ 1982

سجلت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال العام الماضي أكبر ارتفاع سنوي منذ حوالي 4 عقود، بما يشير إلى وصول معدل التضخم إلى مستويات تمهد الطريق أمام بدء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لجولة زيادة أسعار الفائدة خلال مارس المقبل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الأربعاء القول إن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 7%، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ يونيو 1982.



وارتفع معدل التضخم الشهري خلال الشهر الأخير من العام الماضي إلى 0.5% وهو ما يتجاوز توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم، حيث كان متوسط هذه التوقعات 7% للتضخم السنوي و0.4% للتضخم الشهري.



وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الأساسي بدون حساب أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا خلال ديسمبر الماضي 5.5% سنويا و0.6% شهريا وهو ما يزيد أيضا عن توقعات المحللين.



وقادت أسعار المساكن والسيارات المستعملة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي، كما ساهمت أسعار الغذاء في هذا الارتفاع.



وكانت أسعار الطاقة أكبر مساهم في ارتفاع معدل التضخم خلال أغلب شهور العام الماضي رغم تراجعها في الشهر الأخير منه.