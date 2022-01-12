رئيس قطاع المحميات الطبيعية: الأمطار تنعش الحياة البرية

قال رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، محمد سالم، إن تقلبات الطقس وعدم استقراره له جانباً إيجابيا على المحميات الطبيعية، والأمطار من أهم الظواهر الطبيعية على الحياة البرية، حيث تقوم بإنعاش البيئة النباتية، وبالتالي جميع الكائنات الحية تعتمد عليها.



وأضاف سالم في تصريحات لـ «الشروق»، أن من الجوانب الإيجابية لسقوط الأمطار على المحميات الطبيعية هو توفير الغذاء لكثير من الأحياء التي تعيش عليها، خاصة الصحراوية منها، إذ تجرف في طريقها الغذاء لتلك الحيوانات، وإلى جانب ذلك تساعد في استقرار السواحل، من خلال تغذيتها بالرمال التي تصاحب مياه السيول وتطهير مخرات السيول.



وأوضح أن تأخر سقوط الأمطار والسيول هو أحد العوامل المقلقة بخصوص استقرار النظم البيئة في المحميات الطبيعية، لافتا إلى أن التضرر بالسلب الذي تسببه مياه السيول هو تأثر البنية التحتية المحميات من خدمات لوجيستية ومظلات وغيرها، وفى هذه الحالة نقوم بمعالجة الأمر من خلال المتابعة والتدخل السريع ورفع المياه أولا بأول لمنع تراكم المياه بالمحمية أو المقرات الإدارية.



وأكد سالم أن المحميات المفتوحة للزيارة في الوقت الحالى هي 15 محمية طبيعية، ويقوم بزيارتها وفود من الزائرين ليمثلوا فوق المتوسط مقارنة بالأعداد بما قبل أزمة كورونا، مشيرا إلي أن أكثر المحميات الطبيعية الأكثر إقبالا على مستوي العالم هي المحميات الموجوده علي سواحل البحر الاحمر في جنوب سيناء والبحر الأحمر تصل إلى 9 محميات طبيعية من إجمالى 30 محمية، وذلك لطبيعة الموارد واهميتها وحجم الاستخدامات البشرية لها.



وأشار إلي أن ما حدث في الفترة الأخيرة فيما يخص محميات المنطقة المركزية هي حدوث طفرة كبيرة وإقبال المصريين عليها وذلك مستهدف من وزارة البيئة لنشر ثقافة استخدام المحميات وزيارتها من عموم المواطنين.

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وتابع أن جنوب سيناء تشمل خمس محميات هي «رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين» بينما محميات البحر الأحمر تشمل «الجزر الشمالية، وادى الجمال، علبه، الجزر البعيدة»، مؤكدا أنه ليس هناك اي مخططات لزيادة الرسوم لزيارة المحميات غير الوضع الحالي المعمول بيه.