تعديل تصنيف شركة «فاروتك» بالبورصة إلى مقاولات وإنشاءات هندسية

وافقت لجنة القيد في البورصة المصرية على تعديل التصنيف القطاعي لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات المدرج أسهمها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح قطاع مقاولات وانشاءات هندسية، بدلا من قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات، بعد تحليل مصادر إيرادات الشركة، وفق أنشطة عملها وبعد التنسيق مع الشركة.



وتأتي تلك الخطوة تماشياً مع خطة الهيكلة الشاملة لتصنيف قطاعات الشركات المدرج لها أسهم بالبورصة، التي تبنتها وطبقتها إدارة البورصة الحالية منذ نهاية عام 2019، والتي استندت إلى معايير تحليل إيرادات النشاط وصولا الى المصدر الرئيسي للإيراد بمراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات، وفي ضوء استراتيجية الشركة وخططهـا المستقبلية للنمو والتوسع، في ضوء دراسة تجارب الأسواق العالمية والاطلاع على المعايير العالمية للتصنيف القطاعي المعمول بها في العديد من أسواق المال حول العالم.



فمع التحليل الدوري للقوائم المالية للشركات طبقا لقوائمها المالية والذي تقوم به إدارة البورصة للشركات، تبين أن شركة فاروتك بنهاية ديسمبر عام 2020، وطبقا للإيضاحات المتممة المرفقة بالقوائم المالية السنوية فان غرض الشركة يتلخص في الآتي: "المقاولات الكهربائية- تصنيع وتجميع لوحات التوزيع والتحكم الكهربائية".



وكشف البيان الايضاحي المعتمد من المدير المالي للشركة بشأن تحليل إيرادات النشاط الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31/12/2020، أن نسبة ما يمثله نشاط المقاولات الكهربائية حوالي 60% من إجمالي إيرادات الشركة، ونسبة ما يمثله نشاط تصنيع وتجميع لوحات التوزيع والتحكم الكهربائية حوالي 40% من إجمالي إيرادات الشركة، وهو ما دفع إدارة البورصة للتنسيق مع الشركة الذي وافقت على تعديل التصنيف القطاعي مع تغير المصدر الرئيسي للإيراد.