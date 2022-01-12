زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تدعو إلى إعادة توجيه الناتو لمحاربة المتطرفين المسلمين

رأت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، والمرشحة للرئاسة الفرنسية، أن الناتو بحاجة إلى إعادة توجيه لمحاربة المتطرفين من المسلمين، التي رأت أنها أكبر تهديد للعالم.

ومن شاشة القناة التلفزيون "بي.إف.إم" قالت لوبان: "أعتقد أنه أولا وقبل كل شيء يجب إعادة توجيه الناتو.. لمحاربة الأصولية الإسلامية. لماذا؟ لأنها تشكل أكبر تهديد للعالم اليوم"، على حد زعمها، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي الوقت نفسه، تدعو المرشحة للرئاسة الفرنسية إلى انسحاب فرنسا من القيادة المشتركة لحلف الناتو.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجري في أبريل المقبل، وكان نحو 30 مرشحا أعلنوا عن مشاركتهم في الانتخابات.



