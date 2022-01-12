حجم الضرر الناجم عن أعمال الشغب في كازاخستان يتجاوز 240 مليون دولار

تجاوز حجم الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في كازاخستان حتى يوم الأربعاء، حاجز الـ240 مليون دولار، وفقا للغرفة الوطنية لرجال الأعمال "أتاميكين".

وبحسب بيان للغرفة، فإن حجم الأضرار ليوم الثلاثاء بلغ 220 مليون دولار، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وتوزعت الأضرار -بحسب بيان الغرفة- على 1615 كيانا تجاريا في 11 منطقة من البلاد، منها 1771 كيانا تجاريا في ألما آتا.

وبحسب البيان، فقد تضرر نحو 1482 كيانا تعمل في التجارة، و44 كيانا في التموين، و61 كيانا في مجال القطاع المالي، و23 مركزا لوجيستيا، و5 مراكز إعلام.

يذكر أن كازاخستان شهدت منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستمر بمهمتها في كازاخستان لحين عودة الاستقرار الكامل في البلاد.