تعليم القاهرة: يسمح للطالب بالأول والثاني الثانوي الامتحان ورقيا

اجتمع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بمديري عموم ومديرى التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية، وكذلك موجهي العموم استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد عطية، اتباع التعليمات والقواعد العامة للامتحانات، ومتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية، والتأكيد عليها ومتابعة الأسطح ومصادر الكهرباء لتلافي جميع الأخطار، والاستعداد لموسم الأمطار واستمرار تفعيل اللجان الخاصة بالأزمات بالإدارة لمواجهة أي طارئ وإعداد خطة لمرور الأطباء على الطلاب طوال فترة الإمتحانات، ومتابعة تطعيم العاملين واستكمال الجرعات الوقائية.

وأوضح أن مدير عام إدارة استلم فلاشة بنك الأسئلة الواردة من الوزارة وهي عهدة شخصية، ويتم تسليمها فيما بعد.

وأشار إلى أن الامتحان ليس موحد على مستوى الإدارة ولكل مدرسة امتحان، ويقوم الموجه الأول بالإدارة بوضع الامتحان، ويمكن للموجه الأول تشكيل لجنة تحت مسؤليته.

وأضاف أن ورقة الأسئلة الامتحانية هي ورقة الإجابة، ومراعاة الجزء الخاص ببيانات الطالب ( نزع السليبس)، واختيار الأسئلة من أسئلة بنك المعلومات الموجودة على الفلاشة بكل دقة، حيث جهزت لقياس نواتج التعلم للطلاب ومدي تحقيقها، وطباعة الملف الموجود بالفلاشة وتسليمه للموجه الأول وتوقيعه بالاستلام.

فيما يكلف مدير عام الإدارة من يراه مناسبا لوضع امتحان مادة المهارات المهنية، ويتم توزيع الامتحان يوميا.

كما يتم تسليم الأوراق بعدد الطلاب دون زيادة أو نقصان وملاحظة الأوراق بكل دقة.

وأكد الوقوف فعليا على ما تم تدريسه في المنهج، وينطبق ذلك على المدارس الخاصة، وحذر من إعلان أي نتيجة دون الرجوع للمديرية.

وفيما يخص امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، قال إن الامتحانات تعقد بلجان مراقبة مؤمنة ويعطى الطالب وقت كافٍ للتحويل الورقي، ويكون الامتحان على مستوى الإدارة، فيما يمتحن طالب المنازل ورقيا.

ويتم طباعة نسخ جاهزة في كل مدرسة والتأكد من وجود ماكينات تصوير مفعلة داخل المدارس، وتوفير المديرية فريق عمل كبير من أخصائي التطوير بجميع اللجان، والامتحان يكون فى تمام الساعة التاسعة واعطاء الطالب الوقت المناسب للدخول.

كما يسمح للطالب بالامتحان ورقيا بعد مرور 20 دقيقة من دخول الطالب فعليا داخلة المنظومة وحدوث عطل مفاجئ أو الخروج من المنظومة

ويرفق محضر مع الامتحان المقالي؛ والالتزام بالمحاضر بكل دقة.

وأضاف أن الأسئلة المقالية تطبع بنظام الإجابة بنفس الورقة، والأسئلة المقالية سؤالين في كل مادة أو ثلاثة؛ فيما عدا مادة اللغة العربية تكون من خمس أسئلة.

ويتم رصد الدرجات بالكود الخاص بالطلاب من خلال قسم الإحصاء، ويكون الامتحان (أوبن بوك).

وشدد عطية، على الانتهاء من إقرارات الموانع لجميع المشاركين في أعمال الإمتحانات، كما شدد على سرية المعلومات.

وأكد عدم حرمان أي طالب من دخول الامتحان، وتشكل غرفة عمليات بالإدارت التعليمية تتصل مباشرة بغرفة ويتم ربطها بغرفة عمليات المديرية، وطبع امتحان إحتياطى تجنبا لأى ظرف طارىء مع مراعاة المحذوف من المناهج ومراعاة التباعد باللجان وتكون المسافات مناسبة.