«ذا صن» عن طريقة لعب كيروش أمام نيجيريا: ما هذا بحق الجحيم؟

علقت صحيفة "ذا صن" البريطانية علي طريقة لعب منتخب مصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية خلال المباراة التي خسرها الفراعنة بهدف نظيف.

وأعدت الصحيفة تقريرا بعنوان "ما هذا بحق الجحيم؟"، حيث كتبت "طريقة لعب منتخب مصر، حيرت مشاهدي كأس الأمم الأفريقية بسبب طريقة ( 5-5-0) التي لم يسبق لها مثيل ضد نيجيريا في المباراة الافتتاحية لصلاح وشركاه.

وأضافت الصحيفة: "كان كل شيء على ما يرام مع تغطية ما قبل المباراة، حتى أظهرت كل من قنوات beIN sports وSky Sports تشكيل منتخب شمال إفريقيا يلعبون دون هجوم مع الاعتماد على 5 مدافعين ومثلهم في الوسط".

وتابعت: "دفع منتخب مصر الأول لكرة القدم ، ثمن أخطاء البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني ، خلال إدارته لمباراة نيجيريا والتي انتهت لصالح النسور الخضر بهدف دون رد".

وكانت الجماهير المصرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعية واصلت الهجوم على كيروش، مدرب المنتخب، بسبب اختياراته في تشكيل المباراة بعدما قام بتغير مراكز اللاعبين ، حيث دفع بمصطفى محمد في الجناح الأيمن بدلا من المهاجم الصريح ، وبالعكس شارك مح صلاح كمهاجم بدلا من مركزه الأساسي كجناح أيمن ، فضلا عن مشاركة محمود تريزيجيه كلاعب وسط بدلاء من مركزه في الجناح الأيسر .

ولم يكتفي كيروش بذلك بل كان تدخله في التغيرات أمرا غير مفهوما عندنا أشرك محمد عبد المنعم المدافع بدلا من أكرم توفيق المدافع الأيمن للإصابة ، وتأخر مشاركة محمد شريف مهاجم الفريق للدقيقة الأخيرة علي الرغم من سحب مصطفي محمد في منتصف الشوط الثاني.

ويشارك منتخب مصر في النسخة الحالية ببطولة أمم أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو .

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية أمام غينيا بيساو علي ملعب «رودمي أدجيا» يوم 15 يناير في تمام الساعة السادسة مساءا، علي أن يختتم المنتخب مبارياته بدور المجموعات أمام السودان علي ملعب «أحمد أهيدجو» يوم 19 يناير في تمام الساعة السادسة مساءاً.